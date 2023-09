ecco cos’è e a chi si rivolge

La Piattaforma della Cronicità costituisce una raccolta delle esperienze di gestione delle patologie croniche attraverso l’utilizzo degli strumenti ICT (Information and Communication Technology). Dotata di funzionalità dedicate e filtri creati ad hoc, che permettono di consultare le buone pratiche in base a numerosi criteri di scelta, e funzionalità di geolocalizzazione, la piattaforma consente di effettuare una ricerca agevole e mirata agli interessi dell’utente: dal tipo di promotore della pratica, agli ambiti di intervento ricompresi nel PNC, dagli strumenti di sanità digitale ai servizi di telemedicina. In altre parole, chi utilizza la Piattaforma della Cronicità potrà selezionare, in base alle esperienze mappate su tutto il territorio nazionale, le pratiche che risultano essere maggiormente in linea con le sue necessità.

Gli obiettivi

La raccolta e condivisione delle pratiche che hanno come focus il miglioramento della gestione della Cronicità con l’uso dell’ICT, costituiscono l’obiettivo prioritario del progetto PON GOV Cronicità, che ruota proprio intorno all’emersione, classificazione e trasferimento di buone pratiche, in modo da estenderne l’utilizzo per il miglioramento dei servizi. Puntando nella medesima direzione, la Piattaforma della Cronicità intende offrire un supporto metodologico e operativo alle Regioni, per sfruttare al meglio le potenzialità delle tecnologie digitali nei processi di cambiamento delle politiche sanitarie orientate alla prevenzione e gestione, ma soprattutto alla presa in carico integrata dei pazienti con patologie croniche.

A chi si rivolge

La Piattaforma della Cronicità mira a essere uno strumento a supporto dei professionisti e dei decision maker che sono coinvolti nell’organizzazione dell’assistenza dei pazienti cronici, sia a livello regionale, che aziendale, e si propone come punto di riferimento per coloro che sono chiamati a ridisegnare la rete dei servizi territoriali, anche dal punto di vista degli strumenti tecnologici innovativi. La piattaforma, dunque, non costituirà un semplice catalogo che espone delle pratiche, ma uno strumento che punta alla diffusione di un nuovo approccio collaborativo, attraverso un approccio e una metodologia fanno riferimento all’analisi, confronto e valutazione delle esperienze già in corso e modellizzazione delle buone pratiche e definizione di criteri e condizioni di trasferibilità.

Vantaggi, promozione degli scambi e prossime novità

La Piattaforma della Cronicità non è stata progettata come un catalogo statico ma costituisce il risultato e la testimonianza di una continua cross contamination tra le varie Regioni, promuovendo lo scambio tra le aziende trasferenti (precorritrici) e quelle riceventi. L’adozione delle pratiche in contesti molto diversi da quelli in cui sono nate ha visto, spesso, un miglioramento nel loro adattamento, evolvendo al punto tale da diventare una nuova fonte di ispirazione, non di rado per le stesse precorritrici. Per approfondimenti sul progetto Pon Gov Cronicità visita il sito: Osservatorio Cronicità (osservatoriocronicita.it)