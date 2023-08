Cosa significa quando il cane stringe il giocattolo tra i denti e lo agita? Vediamo che cosa dicono gli esperti e cosa fare.

Sicuramente molti di voi avranno osservato un cane giocare e spesso i cani hanno tutti lo stesso atteggiamento e comportamento nei confronti del gioco. Poi, ci sono gli elementi specifici di ogni cane che dipendono dalle sue preferenze e dal suo carattere oppure da cosa gli è stato insegnato.

Quando gioca, un cane spesso stringe il giocattolo tra i denti e lo agita, ma che cosa significa questo gesto? Questo è un movimento che fanno tutti i cani a prescindere da età o razza. Quindi, si può già dedurre che sia un comportamento istintivo che ha un significato ben preciso.

Ci rifaremo agli studi e alle opinioni degli esperti e cercheremo di capire meglio questo aspetto del nostro amico a quattro zampe. È sempre meglio capire nel modo giusto i suoi atteggiamenti e non fraintendere.

Il cane stringe il giocattolo tra i denti e lo agita: ecco cosa ti sta dicendo

Secondo gli esperti questo particolare comportamento nei confronti del gioco è nella sua natura e deriva dal suo istinto predatorio.

In natura i cani si riuniscono in gruppo e cacciano per mangiare. Quando raggiunge la preda ci sono vari morsi che può usare: quello per trattenere, per ferire, per danneggiare oppure quello per uccidere. Quando un cane domestico si ritrova in bocca qualcosa, ecco che scatta in lui questo istinto. È ciò che ancora lo accomuna al lupo selvatico.

Ovviamente, un cane domestico non pensa a cacciare e a mangiare la sua preda. Quindi, questo comportamento ha poi delle sfumature diverse oltre al fatto che fa uscire la sua natura selvaggia. C’è anche la componente della masticazione da considerare. Un cane può voler masticare con forza qualcosa per diversi motivi.

In genere, i cuccioli lo fanno perché hanno i denti che stanno crescendo, gli adulti possono voler far passare qualche dolore alle gengive. Oppure potrebbero aver bisogno di sfogare la propria energia e agitazione.

Divertimento o stress?

Altri due motivi, oltre il suo istinto predatorio, possono essere il voler divertirsi o l’espressione di stress e noia.

Il divertimento è comunque collegato al suo istinto di cacciare. Infatti, quando un cane arriva a poter afferrare con i denti la sua preda in lui scatta un’emozione di gioia, soddisfazione ed eccitazione. Quindi, mentre afferra e agita il gioco prova gioia e questa può diventare a volte incontenibile. Bisogna essere in grado di gestirla e di non farlo esagerare.

Però, potrebbe accadere che questo suo atteggiamento sia uno sfogo di tensione, paura, ansia o stress. Queste emozioni negative trovano nel mordere e nell’agitare l’oggetto una sorta di attenuazione e rilassamento e il cane vorrà stare meglio e proverà a farlo in questo modo.

È importante stabilire qual è la causa perché nel caso di noia e di stress bisogna intervenire creando più spesso delle sezioni di gioco, oppure fornendo maggiori stimoli mentali e fisici al cane.