Ecco cosa serve a Milan, Juve e Napoli

La Serie A, dopo 21 giornate, non ha ancora chiarito i suoi verdetti. I club sono attivamente coinvolti nel mercato di gennaio, aperto fino al 3 febbraio, per rinforzare le squadre e affrontare le assenze. L’Inter, nonostante la solidità del suo organico, deve gestire la situazione di Frattesi, desideroso di più minuti. La Roma, cercando di risollevare una stagione difficile, punta a rinforzarsi, con Gollini e Rensch in arrivo. Il Napoli, invece, è alle prese con la partenza di Kvaratskhelia per il PSG e mira a Garnacho, ma dovrà trattare con gli inglesi, che chiedono 60 milioni.

La Juventus intreccia il mercato con l’arrivo di Kolo Muani e la ricerca di un difensore per sostituire Bremer, mentre il Milan è in cerca di risposte dopo una sconfitta deludente e considera l’acquisto di Walker dal Manchester City. La Lazio, in lotta per la Champions, ha già accolto Ibrahimovic e cerca un rinforzo a centrocampo. La Fiorentina e il Bologna aspettano opportunità, mentre il Como, in zona retrocessione, sta facendo spese folli.

Walter Sabatini, esperto di mercato, sottolinea che il calciomercato invernale è complicato e che le squadre della Serie A possono migliorarsi. Per la Juventus, Kolo Muani rappresenta un rinforzo utile in attacco, mentre il Napoli deve trovare un sostituto valido per Kvaratskhelia senza scossoni al vertice del campionato. Il Milan, invece, ha bisogno di giocatori che garantiscano stabilità. Infine, Sabatini osserva l’attenzione crescente delle squadre italiane verso la Premier League, che è vista come un riferimento fisico e competitivo.