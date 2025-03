Ecco cosa scriveva il 17 marzo

Grant Paterson, un turista scozzese di 54 anni, ha condiviso entusiasmo e gioia per la sua visita a Roma con un post su Facebook il 17 marzo, affermando che la settimana sarebbe stata bella, se non fosse stato per il timore di un “destino empio”. Tuttavia, la sua esperienza ha preso una drammatica piega quando è rimasto coinvolto nel crollo di una palazzina a Monteverde. Nella sua descrizione del viaggio, Paterson raccontava con piacere di come fosse arrivato a Roma, utilizzando treni, aerei e autobus, per poi esplorare la città a piedi. Sottolineava la bellezza della sua sistemazione, affermando che le foto non rendevano giustizia alla realtà.

La sua settimana romana era costellata di visite ai monumenti iconici della città, tra cui il Colosseo e i Fori Imperiali, immortalati nei suoi post sui social. Fino a poco prima del tragico avvenimento, Paterson continuava a condividere aggiornamenti sulla sua avventura, mostrando foto con sullo sfondo la Fontana di Trevi. La sua storia mette in evidenza la fragilità della vita e come, anche nei momenti di maggiore gioia, possano accadere eventi inaspettati e drammatici.

Le sue parole iniziali sul timore di un’improvvisa cattiva sorte risuonano in modo inquietante nel contesto dell’incidente, facendo riflettere sull’imprevedibilità del destino e su come la bellezza delle esperienze possa essere tragicamente rovinata in un attimo.