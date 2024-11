Ecco cosa possiamo imparare da Sinner.

In occasione della finale di Coppa Davis a Malaga, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha vissuto l’evento da tifosa, emozionandosi per i successi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che hanno contribuito a un importante trionfo per il tennis italiano. Calderone ha condiviso con l’Adnkronos le sue emozioni, descrivendo l’evento come “una nuova pagina di storia per il tennis e lo sport italiano”. Durante la finale, ha provato intense emozioni, in particolare durante i match di Berrettini e Sinner, sostenuta dal caloroso tifo delle tribune azzurre, che hanno incoraggiato gli atleti.

La ministra ha esprimito la sua gioia per essere associata a questo trionfo storico e ha sottolineato l’importanza di supportare i giovani talenti. Ha espresso la speranza che in futuro ci siano altre finali, sottolineando l’importanza di continuare a sognare in grande, grazie ai talenti emergenti e al lavoro della Federazione Italiana Tennis, di cui ha lodato i risultati. Calderone ha descritto il team italiano come una rappresentazione di un’Italia giovane, unita e determinata, evidenziando il momento emozionante in cui l’inno di Mameli è stato cantato a squarciagola al momento della consegna del trofeo.

Sottolineando che dietro a una vittoria così significativa c’è un grande impegno, ha osservato che la dedizione e i sacrifici dei giovani atleti rappresentano un esempio per l’intero Paese e per la politica italiana. La ministra ha affermato che la politica potrebbe trarre insegnamento dall’impegno e dalla perseveranza di questi sportivi, che stanno contribuendo a rendere grande l’Italia. Ha concluso la sua intervista esprimendo la speranza che chi rappresenta il Paese possa essere all’altezza di tali ispirazioni e si impegni a perseguire il successo in modo simile a come hanno fatto i tennisti italiani.