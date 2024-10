Ecco cosa ha fatto con la foto di Trump.

Il tempo passa, ma Carl Lewis rimane un attivo sostenitore dei grandi temi politici, in particolare dei diritti civili e della lotta contro le discriminazioni razziali. Con le elezioni americane alle porte, l’ex velocista statunitense ha espresso chiaramente le sue preferenze politiche durante il Festival dello Sport di Trento. Quando gli è stata mostrata una foto di Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza, Lewis ha reagito in modo decisivo: ha preso la foto, disegnato delle corna da diavolo sulla fronte di Trump con una penna e poi l’ha strappata, lasciando intendere il suo disprezzo nei confronti del tycoon.

La sua posizione è diventata ancora più evidente quando ha commentato una foto di Kamala Harris, candidata democratica e sfidante di Trump, affermando: “Storia, storia, storia: con lei ce la faremo.” Questa frase sottolinea la significatività del potenziale successo di Harris, che se eletta sarebbe la prima presidente donna nella storia degli Stati Uniti.

Lewis ha continuato a esprimere il suo sostegno per personalità influenti nel cambiamento sociale e culturale. Ha applaudito Michael Jordan, definendolo “una delle persone che è riuscita a cambiare lo sport mondiale”, evidenziando l’impatto che ha avuto oltre il semplice ambito sportivo. Inoltre, ha reso omaggio a Martin Luther King, descrivendolo come un amico di famiglia e un simbolo di coraggio, affermando che è grazie a King che oggi possiamo aspirare a vedere una figura come Kamala Harris in posizioni di potere.

Un altro commento di Lewis si è rivolto verso Taylor Swift, la popstar nota per il suo supporto pubblico a Harris. Lewis ha dichiarato di apprezzare l’artista, soprattutto perché ha infastidito Trump con le sue posizioni politiche.

In sintesi, Carl Lewis si distingue per la sua attiva partecipazione a temi sociali e politici, utilizzando la sua notorietà per sostenere i diritti civili e per dare visibilità a candidati che rappresentano un cambiamento significativo nel panorama politico americano.