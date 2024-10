Ecco cosa avrebbe fatto arrabbiare il presentatore.

Sonia Bruganelli è protagonista della recente edizione 2024 di “Ballando con le Stelle”, suscitando notevoli discussioni sia sui social che tra i media. La sua partecipazione come ballerina ha sollevato polemiche, specialmente per una risposta poco elegante rivolta a Guillermo Mariotto, che lei stessa ha definito “di cattivo gusto”, e per gli scontri con Selvaggia Lucarelli, giudice del programma.

In un’intervista al Corriere della Sera, la Bruganelli ha riconosciuto i suoi errori, affermando di essere stata arrogante e desiderando di cambiare il modo in cui comunica, ammettendo che è possibile esprimere le proprie opinioni con gentilezza. Riguardo alla sua vita personale, ha dichiarato di essere grata all’ex marito Paolo Bonolis, che dopo averla vista in trasmissione le ha fatto notare di non riuscire a controllare la sua reazione emotiva.

Bruganelli ha anche riflettuto sul suo ruolo di opinionista, riconoscendo di aver spesso adottato un atteggiamento troppo rigido, effettivamente per cercare di nascondere un dolore personale. Ha ammesso che pertanto le sue reazioni aggressive l’hanno danneggiata più che agli altri e che intende migliorare la sua espressione di gioia e sofferenza nel contesto del programma.

La sua esperienza in “Ballando con le Stelle” è iniziata in modo difficoltoso, in particolare a causa dei giudizi critici ricevuti da Lucarelli, che la Bruganelli ha definito ingiusti e difficili da comprendere. Ha espresso la sua volontà di partecipare a questa avventura con un atteggiamento autentico, distaccandosi dai canoni estetici televisivi. Ha specificato che vorrebbe essere valutata non solo per il suo passato, ma per il suo impegno attuale nella danza.

Un ulteriore aspetto complesso nella sua partecipazione è rappresentato dalla relazione con il suo partner di danza, Angelo Madonia, maestro del programma. Sonia ha affermato che la sua presenza è un supporto, e ha voluto chiarire che gli attacchi rivolti a lui sono ingiustificati, poiché entrambi stanno perseguendo i propri percorsi distintivi all’interno del programma.

Infine, la Bruganelli ha sottolineato l’importanza dell’appoggio reciproco con Bonolis dopo il loro divorzio, enfatizzando che la loro storia e i loro figli hanno fortemente influenzato la persona che è diventata, mostrando rispetto per i legami che continuano a mantenere.