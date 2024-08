ecco come verrà divisa l’eredità dell’attore

Alain Delon è scomparso all’età di 88 anni dopo un lungo periodo di problemi di salute che ne avevano compromesso le capacità fisiche e mentali. Negli ultimi mesi, la sua condizione era peggiorata a tal punto da richiedere la nomina di un amministratore di sostegno per gestire il suo patrimonio, stimato in 200 milioni di dollari. Questa decisione è stata presa per proteggere l’attore da possibili abusi e per assicurare una gestione adeguata delle sue finanze e dei suoi affari personali, dato che le sue condizioni erano ormai troppo precarie per farlo autonomamente.

La sua scomparsa è stata annunciata dai suoi tre figli, Alain-Fabien, Anouchka e Anthony, che da tempo erano al centro di dispute familiari legate proprio alla gestione della salute e del patrimonio del padre. La situazione si era ulteriormente complicata quando i figli avevano iniziato a litigare su questioni legate alle cure mediche. Mentre Anthony e Alain-Fabien chiedevano la sospensione delle terapie, Anouchka si opponeva fermamente, aggravando le tensioni tra i fratelli. La situazione è diventata ancora più complessa quando i due fratelli hanno accusato Anouchka di voler trasferire Delon in Svizzera per evitare le tasse sull’eredità.

Nonostante queste dispute, a maggio 2024, i figli hanno dichiarato di non avere intenzione di contestare il testamento del padre, redatto anni prima. Secondo le disposizioni, metà del patrimonio andrebbe ad Anouchka, mentre l’altra metà sarebbe suddivisa equamente tra Anthony e Alain-Fabien. Questi ultimi anni della vita di Alain Delon sono stati dunque segnati anche da profonde divisioni familiari legate alla gestione del suo ingente patrimonio.

L’attore sarà comunque ricordato non solo per le difficoltà degli ultimi anni, ma soprattutto per i suoi straordinari successi nel mondo del cinema. Le sue interpretazioni in film iconici come “Il Gattopardo” e “Rocco e i suoi fratelli” resteranno per sempre nella storia del grande schermo.