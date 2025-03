Ecco come un piccolo negozio di Milano è diventato un fenomeno sui social grazie a un video virale.

I Social: o li ami o li odi, ma talvolta regalano vere “perle”. Tra i protagonisti di TikTok c’è un piccolo negozio milanese, Lin Mercato, diventato una meta d’obbligo per chi visita Milano, soprattutto per scattare video virali. Questo esercizio, gestito da cinesi, è uno dei tanti che popolano le strade della città. Espone una vasta gamma di articoli: elettronica, accessori, prodotti per la casa e abbigliamento. La fama di Lin Mercato è frutto di video virali, in particolare quello di Elenoire Ferruzzi, conosciuta showgirl e icona gay.

Elenoire ha immortalato il negozio in un video che presenta come “meraviglioso”, sottolineando come vi si trovi “non tutto, ma di tutto”, un’affermazione che ha colpito subito il pubblico. Nel video, analizza con attenzione le vetrine illuminate nottetempo, evidenziando l’attenzione del proprietario verso prodotti casalinghi piuttosto che di moda, un aspetto che ha suscitato la sua ironia. Questo video ha generato un’onda di attenzione intorno al negozio, con centinaia di like e condivisioni. Non solo: altri personaggi celebri hanno replicato la sua iniziativa, contribuendo ad attrarre turisti e curiosi.

Lin Mercato si trova in Via Bessarione, 8, facilmente raggiungibile dalla metro Brenta e da varie fermate dei bus. La popolarità acquisita ha portato un significativo aumento di clienti, rendendo il negozio un fenomeno sociale e commerciale a Milano.