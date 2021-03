Disattivare il Sars-CoV-2 ingannandolo, ovvero facendo in modo che le particelle del virus si leghino a qualcosa di diverso dalle nostre cellule: è la strategia descritta in uno studio pubblicato sul giornale Bioconjugate Chemistry da ricercatori della Ohio State University. Per metterla in atto sono stati sviluppati dei peptidi, ovvero dei frammenti di proteina, fatti apposta per legarsi alla proteina Spike che serve al virus per invadere le cellule. Perché una volta che i peptidi si legano alla proteina Spike, la particella del virus non ha più modo di legarsi ai recettori ACE2 delle cellule che si trovano nella cavità nasale e nei polmoni.

«Ciò disattiva il virus, perché la proteina Spike risulta già legata quando si avvicina alle nostre cellule» spiega Amit Sharma, docente in bioscienze alla Ohio State University e coautore dello studio. «Per ottenere questo effetto è cruciale però che i peptidi intercettino il virus quando non ha ancora toccato le cellule». Il modo più efficace per far sì che i peptidi possano disattivare il virus, una volta che il sistema ideato da Sharma e colleghi diventerà una terapia vera e propria, sarà somministrarli con uno spray nasale.

Questo approccio innovativo è stato reso possibile dagli sviluppi recenti nella cristallizzazione delle proteine e nella microscopia elettronica, che hanno permesso la creazione di immagini computerizzate di specifiche strutture di proteine legate tra di loro. Studiando il modo in cui la proteina Spike del Sars-CoV-2 si lega al recettore ACE2, e in particolare quali connessioni sono richieste perché avvenga il processo, i ricercatori hanno individuato come struttura cruciale una escrescenza, sul recettore ACE2, che ricorda un nastro a spirale. È stato quello il punto di partenza per produrre peptidi con una forma tanto simile a quel nastro spiraliforme da poter essere scambiati per esso. Tra tutti i peptidi provati, ne sono stati isolati due – chiamati SAP1 e SAP6 – particolarmente efficaci nel ridurre – in vitro – l’infezione da Sars-CoV-2. A riprova della bontà dell’approccio, gli stessi due peptidi hanno avuto successo anche nell’inibire la replicazione di un coronavirus che causa il comune raffreddore, e che usa anch’esso il recettore ACE2 per legarsi alle cellule.