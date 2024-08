ecco come ruba il suo cibo preferito

Le telecamere di sorveglianza svelano un mistero che aleggia su un negozio: ogni giorno il ladro si intrufola dalla porta per rubare il suo cibo preferito.

Entra come se nulla fosse dalla porta automatica del supermercato e si avvicina allo scaffale. Dopo aver preso il suo cibo preferito, lascia il negozio uscendo dalla porta ancora aperta. Date le sue ridotte dimensioni, sono stati necessari diversi mesi perché il proprietario del supermercato potesse rendersi conto di chi fosse l’abile ladro capace di sottrarre ogni giorno i pacchetti di patatine BBQ. Ma chi è l’artefice dei furti? Le riprese delle telecamere di sorveglianza svelano il mistero.

Abile ladro ruba ogni giorno dal supermercato: le telecamere di sorveglianza fanno luce sul mistero

I fatti si sono svolti in Inghilterra a Wyke Regis, nel Dorset. Le riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza e i video realizzati da alcuni clienti del supermercato hanno permesso di risalire al ladro più temuto del negozio: un gabbiano. Sembrerebbe frutto della fantasia, eppure le immagini testimoniano proprio che l’autore dei furti è un volatile.

Il gabbiano di Wyke Regis è stato ribattezzato con il nome di Steven, da un gioco di parole tra “seagull” (“gabbiano” in inglese e il nome dell’attore Steven Seagal). Steven avrebbe rubato in poco più di un mese trenta pacchetti di patatine al gusto BBQ, il suo preferito. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano Steven mentre si avvicina all’ingresso del negozio di Portland Road. Una volta entrato, si dirige verso lo scaffale degli snack e ruba sempre la stessa marca di patatine. Compiuto il furto, Steven esce dalla porta e si ferma non molto distante dal negozio. Aperto il pacchetto con il becco, assapora il frutto del suo bottino.

Dopo due anni di furti continui, Steven è stato bandito dal negozio di alimentari Lyndale Central. Il proprietario del negozio, Stuart Harmer, ha affisso un cartello fuori dalla vetrina per rendere noto a tutti i clienti che il gabbiano non deve essere fatto entrare. I clienti hanno infatti spesso incoraggiato le imprese di Steven, diventato quasi una celebrità locale. «Steven è molto audace e a volte può essere davvero fastidioso. Se la porta è chiusa, lui batte il becco contro per aprirla», ha spiegato Harmer.

(Il video del gabbiano è stato pubblicato sul sito web della BBC. Per prenderne visione si può cliccare su questo link)

Steven è un esemplare di gabbiano reale nordico (nome scientifico di Larus argentatus secondo la classificazione tassonomica di Pontoppidan del 1763). Questi volatili nidificano su scogliere in colonie, occasionalmente in coppie solitarie e si caratterizzano per il becco giallo, le zampe color rosa e un piumaggio bianco con macchie di grigio chiaro.

La dieta dei gabbiani è versatile. In una natura non antropizzata, questi volatili si cibano di pesci, crostacei e molluschi. Si tratta però di animali onnivori, le cui abitudini alimentari variano in base alla disponibilità del cibo. Come dimostra la storia di Steven, questi uccelli si adattano a mangiare il cibo degli esseri umani anche se hanno delle preferenze tra gli alimenti. (di Elisabetta Guglielmi)