ecco come preparare le caramelle più buone di sempre

Morbidi e gommosi, i marshmallow sono tra le caramelle più apprezzate non solo dai bambini. Scopriamo come prepararli in casa!

I marshmallow sono le caramelle per eccellenza: morbide e profumate non c’è bambino che non ne sia attratto. Noi grandi invece, più attenti all’etichetta, spesso ci siamo fatti qualche domanda sulla genuinità di questo prodotto che, come sempre, andrebbe inserito in una dieta equilibrata e sana.

La ricetta dei marshmallow prevede l’utilizzo di pochi e semplici ingredienti, molti dei quali probabilmente già li avete in casa. Sarà difficile ottenere la classica forma arrotondata, ma il gusto e la consistenza resteranno invariati. Per colorarli poi non dovrete fare altro che aggiungere qualche goccia di colorante in gel.

Tagliare a fette il marshmallow

Come preparare i marshmallow con la ricetta semplice

Innanzitutto mettete la colla di pesce a bagno in acqua fredda. A parte in un pentolino scaldate l’acqua con lo zucchero in modo da creare uno sciroppo. Per questa operazione occorre un termometro da cucina perché lo sciroppo deve raggiungere i 121°C. Montate gli albumi a neve ben ferma utilizzando le fruste elettriche o la planetaria munita di gancio a filo. Aggiungete a filo lo sciroppo, smettendo di montare le uova solo quando cominceranno a staccarsi dal fondo. Unite quindi il succo di limone e la colla di pesce ben strizzata. Mischiate la fecola con lo zucchero a velo e cospargetene metà su un foglio di carta forno. Versate il composto montato e livellatelo con una spatola. Cospargete con la polvere rimasta, coprite con un foglio di carta forno e stendete con un mattarello fino a 2 cm di spessore. Mettete in frigorifero per 4 ore quindi tagliatelo con il coltello a tocchetti di circa 1 cm per 3 e modellateli aiutandovi con la polvere rimasta.

I vostri marshmallow sono pronti per essere gustati! Alcune ricette tra gli ingredienti annoverano lo sciroppo di glucosio, ma noi vi abbiamo mostrato come non sia necessario per prepararli!

Sapete con cosa vanno a nozze i marshmallow? Con la cioccolata! Provare per credere!