Ecco come nasce la tradizione del presepe napoletano

Il presepe napoletano rappresenta un sogno, un’idea unica che si allontana dalla tradizionale rappresentazione della natività. Roberto Saviano, nel suo racconto sul ‘Corriere della Sera’, esplora le origini di questa tradizione, ponendo l’accento sul perché Gesù bambino sia nato a Napoli, circondato da figure iconiche come pizzaioli, lavandaie e zampognari. La connessione tra Betlemme e Napoli si basa sul sogno di Benino, un pastore che, la notte di Natale, si addormenta ubriaco e inizia a sognare.

Benino, in alcune versioni noto come Benito, non riesce a immaginare ambientazioni giudeo-nazareniche poiché è profondamente radicato nella sua Napoli. Nel suo sogno, trasforma la scena della natività in un contesto familiare, popolato da elementi tipici della sua vita quotidiana. Questo processo creativo porta alla nascita di un presepe che riflette la sua realtà, rendendo Napoli il palcoscenico della divina nascita.

Saviano descrive anche l’anarchia del presepe, che non deve essere interpretata come caos, ma come un ordine libero e informale, senza una gerarchia di potere. In questo contesto, la rappresentazione della natività non è centrale, come avviene nei presepi nordici o francescani, ma si trova in una posizione dissimulata, richiedendo l’osservatore di cercarla. Questo approccio invita a scoprire il miracolo divino nel mezzo della vita quotidiana, suggerendo che, nonostante il rumore e il caos intorno, si possano trovare segni di sacralità e significato.

L’opera di Saviano pone una riflessione profonda su come il presepe napoletano vada oltre la mera rappresentazione della nascita di Gesù; si trasforma in un simbolo di identità culturale e di connessione tra la spiritualità e la vita vissuta. Qui, il miracolo non è esibito in modo evidente, ma si nasconde tra le scene di vita quotidiana, e l’osservatore è invitato a compiere un viaggio personale per scoprire la sacralità nel profano. In definitiva, il presepe napoletano diventa un vero e proprio viaggio onirico, un’esperienza che invita a trovare il divino nella quotidianità.