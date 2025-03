Ecco come ha reagito quando l’hanno scoperta

Mittens è un gatto Mainecoon di 8 anni che ha vissuto un’avventura incredibile. Durante un viaggio verso Christchurch, in Nuova Zelanda, il 13 gennaio, è stata dimenticata nel vano bagagli dell’aereo per oltre 24 ore. La sua proprietaria, appassionata di viaggi, aveva già portato Mittens con sé in diverse occasioni senza problemi, ma questa volta qualcosa è andato storto. Dopo il decollo dall’Australia, la sua famiglia non riusciva a contattarla e al suo arrivo in aeroporto non c’era traccia né di lei né del suo trasportino.

Il personale di volo aveva commesso un errore, dimenticando di rimuovere Mittens dalla stiva. La gatta, ignara del caos, stava per volare verso un’altra destinazione quando è stata finalmente rintracciata. Fortunatamente, il personale a bordo del volo successivo ha segnalato la presenza di Mittens mentre l’aereo si dirigeva verso il nuovo scalo. Dopo vari passaggi, Mittens è riuscita a tornare a casa sana e salva.

Il suo proprietario ha raccontato che, dopo l’esperienza traumatica, Mittens ha mostrato un comportamento diverso, diventando molto più affettuosa e desiderosa di stare vicino alla sua famiglia. Questo incidente ha portato a una riflessione sulla sicurezza degli animali durante i viaggi aerei e sull’importanza di attenzione e cura da parte del personale. Dopo le scuse della compagnia aerea, Mittens ha ottenuto un’ulteriore attenzione, ma il suo viaggio in aereo rimarrà un ricordo indelebile.