Ecco come ha incontrato Harley e Boss

Roberta Bruzzone, criminologa e opinionista italiana, è famosa per i suoi contributi nella cronaca nera, ma un aspetto meno noto della sua vita è il profondo legame con i suoi due cani, Boss e Harley. In un video, Roberta racconta come ha incontrato Boss, un cane che ha cambiato non solo la sua vita, ma anche quella del marito, ritornato da una missione in Afghanistan. Boss, giunto nella loro casa il 9 aprile 2017, ha portato bellezza e intelligenza, ma ha anche subito un grave incidente riportandosi una cicatrice fisica ed emotiva. Nonostante le avversità, Roberta e suo marito hanno dedicato ogni sforzo per salvargli la vita, rafforzando ulteriormente il legame con lui.

In un momento difficile, la famiglia ha deciso di adottare Harley, definita come un “demonietto”. Harley, con la sua energia vivace e i dispetti, ha portato gioia e avventure nella vita della famiglia, diventando la compagna di gioco di Boss. La presenza di Harley ha anche aiutato Boss a superare la solitudine e la paura derivanti dal suo passato traumatico.

Roberta considera Boss e Harley come figli a tutti gli effetti, sottolineando la loro importanza nella sua vita. La famiglia si arricchisce ogni giorno di giochi, affetto e momenti di complicità. Roberta invita anche gli altri a prendersi cura degli animali e a non abbandonarli, evidenziando l’importanza dell’amore nei rapporti tra esseri umani e animali. In questo modo, Boss e Harley non sono solo cani, ma membri a pieno titolo della famiglia.