ecco come farlo in modo sicuro

Può capitare, per un motivo o per un altro, di dover portare con noi la palla di pelo. Vediamo come viaggiare con il coniglio in macchina in modo sicuro.

Proprio per chi vive con un cane o un gatto, anche chi condivide la propria vita con un coniglio deve sapere come poter viaggiare con quest’ultimo in macchina.

Infatti può capitare che per un motivo o per un altro è necessario trasportare la nostra piccola palla di pelo in auto. Ma come possiamo viaggiare con il coniglio in macchina in sicurezza? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Viaggiare con il coniglio in macchina: ecco come fare

Che si tratti di necessità, come una visita veterinaria, o di divertimento, come portarlo con noi in vacanza, è necessario sapere come trasportare il proprio coniglio in modo sicuro.

Pochi sanno che i conigli non amano viaggiare e che questi piccoli mammiferi sono animali territoriali, quindi non amano cambiare le loro abitudini e soprattutto il loro ambiente.

Un viaggio in macchina potrebbe persino stressare la nostra palla di pelo, per questo motivo bisogna essere organizzati in modo tale da garantire un viaggio sicuro e confortevole al nostro piccolo mammifero. Per farlo dobbiamo fare attenzione alle seguenti cose.

Preparare il trasportino o la gabbietta

Per poter portare il proprio coniglio con sé in auto, è necessario che quest’ultimo viaggi in un trasportino o in una gabbietta. Sia l’uno che l’altro devono comprendere tutto ciò che può essere utile al nostro piccolo mammifero come:

Teli assorbenti ricoperti con paglia e fieno

ricoperti con paglia e fieno Una piccola tana dove il coniglio può nascondersi

dove il coniglio può nascondersi I giocattoli per distrarre l’animale durante il viaggio

durante il viaggio Acqua e cibo (anche verdure fresche)

Inoltre è importante assicurarsi che il piccolo mammifero non possa uscire attraverso le sbarre e che nel caso in cui la gabbia o il trasportino siano aperti, è importante coprirli parzialmente sia per tranquillizzare l’animale sia per rendere la gabbia o il trasportino ventilati.

Per abituare il coniglio alla gabbietta o al trasportino è consigliato tenere questi ultimi aperti in casa in modo tale che il piccolo animale possa esplorarli.

Prevedere delle soste

Oltre a preparare la gabbietta p il trasportino nel modo giusto in modo tale da rendere confortevole il viaggio per il nostro piccolo mammifero, in caso di viaggi lunghi è importante prevedere diverse soste.

In questo modo possiamo abbassare i livelli di stress nel coniglio. Tuttavia bisogna fare attenzione a sostare in luoghi silenziosi, dove non sono presenti i rumori forti, e ventilati, in modo tale da permettere al piccolo mammifero di mangiare e riposare in silenzio.

Inoltre bisogna fare attenzione a non far uscire il proprio amico peloso dal trasportino o dalla gabbietta, in quanto potremmo mettere in pericolo la sua vita. Basta semplicemente appoggiare il trasportino e la gabbietta in uno spazio verde.