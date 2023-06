Ecco come far fare esercizio ad un gatto obeso: trucco virale su TikTok

Quest’uomo ha trovato un trucco geniale per cercare di far fare esercizio al suo gatto un po’ ciccione e diventa virale su TikTok.

Anche gli animali possono rivelarsi amanti del cibo e delle grandi abbuffate. Questo però non giova alla loro salute e possono diventare obesi. Non è insolito che un gatto un gatto o un cane si ritrovano con questa condizione, e se all’apparenza possono sembrare molto carini, di certo non fa bene alla loro salute. Un utente di TikTok ha messo in pratica uno stratagemma per far fare esercizio al suo gatto un po’ troppo tondo.

Gatto obeso costretto a fare esercizio: lo stratagemma virale su TikTok

l trucco della proprietaria di un gatto per far fare esercizio al suo animale in sovrappeso sta facendo il giro del web e i miglioramenti si vedono a vista d’occhio.

Il suo nome è Smudge, un gatto inglese a pelo corto che pesava 22 chili all’inizio del suo percorso. La sua mobilità cominciava a diminuire, così la sua proprietaria, Kaia Bint Savage, ha messo in atto un nuovo regime alimentare e di esercizio fisico per aiutare il British shorthair a dimagrire. Smudge è un gatto che ama molto mangiare ogni volta che ne ha la possibilità, tuttavia non apprezzava il fatto che non la seguiva mai in giro per la casa, le sue problematiche erano diventate troppo evidenti.

Secondo i dati di VCA Animal Hospitals, quasi il 60% dei gatti domestici negli Stati Uniti è in sovrappeso, ovvero supera il 10-20% del peso corporeo ideale. L’eccesso di peso può ridurre l’aspettativa di vita di un gatto, oltre ad aumentare il rischio di problemi di salute come malattie cardiache, osteoartrite e diabete.

Smudge era già in sovrappeso quando Kaia e il suo compagno Matt l’hanno adottata qualche anno fa. I British shorthair sono in genere più grandi di altre razze, quindi è normale abbia un aspetto massiccio. Tuttavia ad un certo punto era troppo. La coppia ha immediatamente messo Smudge a dieta e sebbene non ne fosse felice, il nuovo menu sembrava funzionare, all’inizio. Tuttavia, nonostante i primi miglioramenti, hanno notato che il gatto stava ancora aumentando di peso e dopo averla sorvegliata, hanno scoperto che mangiava la cena dell’altra gatta Ruby, anche quando aveva ancora del cibo nella sua ciotola.

Smudge, inoltre, si muoveva sempre meno, mentre il suo peso continuava ad aumentare. Di conseguenza l’hanno portata dal veterinario, il quale le ha diagnosticato l’artrite e le ha prescritto dei farmaci. L’unica soluzione per farle perdere peso mantenendo la qualità della vita, era quella di farle fare esercizio. Questo processo ha avuto successo spostando la sua ciotola di cibo in un altura poco distante da casa, in modo da incoraggiarla a muoversi e ha funzionato! Adesso Smudge è riuscita a perdere qualche chilo e si muove più svelta. Inoltre chiede anche di fare passeggiate, quindi ha anche scoperto che ama l’aria aperta.