ecco come e quando vederla

Nell’ultimo periodo abbiamo parlato molto della Stazione Spaziale Internazionale. Tra curiosità come i batteri mutanti sviluppati nello spazio e la lingua usata lì su, è forse passato inosservato un evento: ovvero il fatto che oggi 10 maggio 2024 la ISS sarà visibile da tutta Italia.

Questo fenomeno sarà osservabile ad occhio nudo e si distinguerà nettamente nel cielo per la sua luminosità intensa e costante, a differenza del tremolio delle stelle. L’unica incognita è il meteo. Infatti, per poter godere appieno dello spettacolo bisogna sperare di avere un cielo sereno. In tutto lo spettacolo durerà circa 7 minuti.

Per non perdere questo incredibile evento, è possibile facilmente trovare quando e dove l’ISS sarà visibile dal proprio punto di osservazione. Il sito Heavens-Above offre un metodo semplice e diretto: basta inserire la propria città nel campo di ricerca situato in alto a destra della homepage, selezionare la voce ‘ISS’ dal menù e il sito fornirà mappe dettagliate con gli orari di visibilità.

In alternativa, una modalità decisamente più comoda, è quella di usare l’applicazione Stazione Spaziale ISS Detector (per Android) o ISS Detector (per iPhone) e il gioco è fatto. Una volta messa sul proprio dispositivo basterà puntarlo in alto alle ore 21:59 e godersi lo spettacolo!