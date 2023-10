ecco chi vuole adottare il suo cane

E’ stata una tragedia assoluta, una notizia che nessuno si aspettava, l’attore Matthew Perry che interpretava l’iconico Chandler Bing della serie amatissima “Friends” è stato trovato morto nella sua vasca idromassaggio all’aperto.

Sabato sera la notizia sconvolgente della morte dell’attore ha gettato tutti i suoi fan nella disperazione, dopo una vita di eccessi caratterizzata da dipendenza da alcol e oppiacei, l’attore era sobrio da anni ed era orgoglioso dei suoi successi e dei traguardi raggiunti.

Solo un anno fa infatti Matthew Perry aveva scritto un libro e secondo il racconto di uno dei suoi amici stava vivendo il migliore anno della sua vita.

In molti venuti a conoscenza della sua prematura dipartita hanno immediatamente malignato tanto che è stato reso noto all’istante che all’interno della casa dell’attore non sono state trovate sostanze illegali ma solo farmaci prescritti per ansia e depressione.

Il cast di Friends resta in silenzio ma Phoebe vorrebbe adottare il suo cane

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

La morte di un amico è sicuramente una situazione devastante da affrontare, i suoi colleghi e amici Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer e Matt Le Blanc attualmente non hanno salutato pubblicamente il loro caro amico, e si perché, dopo anni e anni passati ad interpretare migliori amici in una serie televisiva, amici ci si diventa davvero e a quanto pare la notizia ha devastato tutti i membri del cast che attualmente non hanno manifestato pubblicamente il loro dolore.

Tra le innumerevoli dimostrazioni di affetto e cordoglio appena venuti a conoscenza della morte dell’attore è ovviamente spiccata l’assenza di reazioni ufficiali da parte di tutto il cast di Friends, il silenzio degli attori non è assolutamente un segno di indifferenza anzi sembra la manifestazione di uno shock di chi proprio non si aspettava che un amico di soli 54 anni potesse morire così da un giorno all’altro.

Gli attori che per anni hanno condiviso sorrisi e lacrime sul set, hanno infatti costruito un legame che va ben oltre il professionale e proprio come accade in ogni famiglia ora devono affrontare la perdita di uno dei loro membri.

L’unica del cast ad aver affrontato l’argomento della dipartita di Perry è stata Lisa Kudrow interprete di Phoebe, ha parlato della morte poco chiara del suo amico supponendo che uno dei farmaci prescritti all’attore l’abbia portato ad addormentarsi nella vasca dove si suppone che sia annegato.

Attualmente infatti le cause della morte sono ancora sconosciute anche se come anticipato, si suppone che sia annegato, ma la causa del decesso sarà chiara solo dopo l’autopsia che dovrebbe essere eseguita nei prossimi giorni. Mentre il mondo e i fan della serie attendono risposte quello che emerge dai racconti dei suoi amici è quello della vita di un uomo che aveva affrontato i suoi demoni e le sue battaglie personali ritrovando finalmente un equilibrio.

Dal profilo Instagram dell’attore oltre all’ultimo post pubblicato proprio una settimana fa nella tanto amata vasca idromassaggio all’aperto nel quale sembra sia annegato, emerge una realtà sconvolgente Matthew ha lasciato solo il piccolo Alfred un cagnolino adorabile che ora è rimasto orfano e solo .

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Dal suo profilo emerge quanto l’attore amasse Batman e il suo cucciolo adorato non poteva chiamarsi altro che Alfred, ovviamente sfortunatamente ora però Alfred è rimasto solo e il gesto della sua cara amica Lisa Kudrow ha commosso profondamente.

L’attrice infatti si sarebbe offerta di adottare immediatamente il cane adottato dal suo amico solo 3 anni prima che ora è rimasto solo un gesto lodevole che si pensa che aiuterà anche Lisa a mantenere vivo il legame con Matthew

La perdita dell’attore ha lasciato in molti amanti della serie e in tutto il mondo una profonda tristezza ma Matthew Perry e Chandler Bing resteranno per sempre nei cuori di moltissime persone che sono cresciuti con le avventure degli amici di Friends.

Mentre quasi tutto il cast di “Friends” si è chiuso nel silenzio sottolineando la profondità del loro dolore e della loro perdita, Lisa Kudrow si è offerta volontaria per regalare amore a quello che era comunque in tutti i casi il migliore amico di Matthew ovvero il suo bellissimo cagnolino Alfred.