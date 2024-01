Chi vincerà il prossimo Festival di Sanremo? A scegliere il vincitore sarà come sempre il pubblico accompagnato dalla giuria demoscopica e dai giornalisti, capirlo ora è quindi impossibile. Stando però alle pagelle dei giornalisti è facile capire quale brano, almeno per la sala stampa, è il preferito. E come prevedibile no, non è quello dei Ricchi e Poveri.

Ricchi e Poveri stroncati dalla stampa: “Ingiudicabile!”, “Cringe!”, “Patetici!” https://t.co/pJS9MH1pga #Sanremo2024 — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 15, 2024

Il profilo @Sanremo_En ha preso 17 pagelle a campione e le ha analizzate facendone una media. Nel dettaglio sono state lette quelle di: Vanity Fair; NewSic; Il Sole 24 Ore; All Music Italia; Il Mattino; SkyTg24; L’Unione Sarda; Il Messaggero; Io Donna; Il Corriere della Sera; OndeFunky; GDM; MiTomorrow; Il Secondo XIX; IMusicFun e Wired.

Ecco chi vincerà Sanremo 2024 stando alle pagelle dei giornalisti

Secondo la media di queste pagelle il podio sarà tutto al femminile: al primo posto Pazza di Loredana Bertè (7,8); al secondo posto Sinceramente di Annalisa (7,6) e al terzo posto La Noia di Angelina Mango (7,5). Chiudono la top5 Ti Muovi di Diodato (7,4) e Tuta Gold di Mahmood (7,3).

Ci sono poi Onda Alta di Dargen D’Amico a parimerito con Ricominciamo Tutto dei Negramaro (7,1), Tutto Qui di Gazzelle (7), Apnea di Emma (6,9) e Un Ragazzo Una Ragazza dei The Kolors (6,7).

Sotto la sufficienza ben dieci canzoni: Click Boom di Rose Villain, Diamanti Grezzi di Clara, La Rabbia Non Ti Basta di BigMama, Autodistruttivo di La Sad, Capolavoro di Il Volo, Spettacolare di Maninni. Agli ultimi cinque posti troviamo: Fragili di Il Tre, Finiscimi di Sangiovanni, Due Altalene di Mr Rain, Governo Punk dei bnkr44, Il Cielo Non Ci Vuole di Fred De Palma e – a sorpresa – Pazzo di Te di Renga e Nek.