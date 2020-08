Da Dwayne Johnson a Will Smith!

Il portale Forbes anche quest’anno ha stilato la classifica degli attori più pagati di Hollywood, stilando i 10 volti celebri che hanno più guadagnato nel corso dell’ultimo anno (più precisamente da giugno 2019 a giugno 2020).

Al primo posto troviamo Dwayne Johnson (alias The Rock), seguito da Ryan Reynolds (che ha macinato milioni di dollari grazie alle pellicole Six Underground e Red Notice) e Mark Wahlberg.

Fuori dal podio c’è Ben Affleck seguito da Vin Diesel e Akshay Kumar. Fanalini di coda degli attori milionari troviamo Lin-Manuel Miranda (in classifica per la prima volta grazie al film di Disney+, Hamilton), Will Smith, Adam Sandler e Jackie Chan.

Ecco la classifica:

10: Jackie Chan – $40M

9: Adam Sandler – $41M

8: Will Smith – $44.5M

7: Lin-Manuel Miranda – $45.5M

6: Akshay Kumar – $48.5M

5: Vin Diesel – $54M

4: Ben Affleck – $55M

3: Mark Wahlberg – $58M

2: Ryan Reynolds – $71.5M

1: The Rock – $87.5M