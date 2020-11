Tu Si Que Vales ieri sera ha eletto il suo vincitore. L’edizione – caratterizzata dall’arrivo del covid che ha colpito anche Gerry Scotti – è stata vinta da Andrea Paris, prestigiatore ed illusionista.

A stabilire la sua vittoria è stato il pubblico (tramite il televoto) che è rimasto entusiasta dal suo numero con le carte. In finalissima insieme a lui la drag queen Kyle Cragle, i ballerini Dakota e Nadia ed il danzatore di flamenco El Yiyo.

Andrea Paris lo scorso anno si è classificato secondo a Italia’s Got Talent su Tv8. Con Tu Si Que Vales si è aggiudicato 100 mila euro in gettoni d’oro, di cui la metà da devolvere in beneficenza.

Il vincitore di #TuSiQueVales è il simpaticissimo e bravissimo Andrea Paris 🎉✨ pic.twitter.com/Ubsm8FvC8V — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 29, 2020

Le luci del palco di #TuSiQuevales sono tutte per Andrea Paris! Merita di vincere? Per votare per lui CODICE 11 con sms al numero 477.000.4, attraverso l’app Mediaset Play oppure su https://t.co/tFBHyxJcnL pic.twitter.com/DVUDqaQ4xG — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 28, 2020

Andrea Paris a Italia’s Got Talent:

Due medaglie nel giro di un anno: oro a Tu Si Que Vales, argento a Italia’s Got Talent.