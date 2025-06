“Ecco Chi Ha Sorpreso Tutti: La Star Che Ha Inaugurato il Red Carpet del 78º Festival di …”

Ieri sera, Irina Shayk ha aperto il red carpet del 78° Festival di Cannes, sfilando tra le prime sulla Croisette e attirando l’attenzione di fotografi e passanti. La supermodella ha indossato un abito da fiaba contemporanea che ha lasciato tutti senza parole. Oggi, per le strade di Cannes, ha presentato un look vitaminico in giallo burro, una delle tendenze primaverili del 2025.

Il suo midi dress, caratterizzato da maniche a volant, combina elementi leggeri e romantici con dettagli grintosi, come la lingerie in pizzo visibile dallo scollo. Shayk ha completato il suo outfit con sneakers, abbracciando la tendenza di unire stili femminili e urban, insieme a occhiali da sole neri oversize e orecchini pendenti con fiocchi e perle.

La scelta di look audaci e sempre originali conferma il suo status di icona della moda al Festival.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com