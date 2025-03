Ecco chi esce dal letargo

Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia e gli animali che erano in letargo durante l’inverno tornano alla vita. Questo risveglio è un momento affascinante, caratterizzato da un incremento di biodiversità nei boschi, nei prati e nelle paludi, con suoni, colori e odori che riempiono l’aria. Tra i primi a risvegliarsi ci sono gli orsi, che durante l’inverno si rifugiano in tane e tornano alla ricerca di cibo, come radici e bacche, spesso accompagnati dai loro cuccioli. Anche i ricci, nascondendosi sotto foglie o in cavità, escono per nutrirsi di insetti e lombrichi.

Molti altri animali, come il ghiro, hanno un letargo lungo e si risvegliano gradualmente, mentre anfibi e rettili risalgono in superficie per riprodursi quando le temperature aumentano. Le rane, i rospi e le raganelle emerge al calore della primavera, riempiendo le notti dei loro gracidii. Salamandre e tritoni tornano a essere attivi dirigendosi verso le pozze d’acqua.

Anche i rettili come lucertole e serpenti, dipendendo dalla temperatura ambientale, escono dai loro rifugi per cercare di riscaldarsi. I serpenti devono muoversi con cautela per evitare i predatori, mentre lucertole e gechi sono pronti a cacciare insetti. L’attività primaverile non riguarda solo i mammiferi e i rettili, ma anche gli insetti, come api e farfalle, che tornano a volare ando a impollinare.

In sintesi, la primavera segna un nuovo inizio per molti animali, riportando la biodiversità al centro dell’ecosistema e dando vita a una stagione di rinascita e attività.