ecco che lavoro fa il fidanzato di Martina

Si avvicinano le ultime puntate e gli ultimi momenti per le coppia del reality show di Mediaset. Temptation Island, infatti, è ormai alle fasi finali per tutti coloro che sono rimasti ancora in gioco. Ci si chiede, soprattutto, quale sarà il destino di Raul e Martina?

Secondo alcune voci che circolano, sembra che tra i due sia finita definitivamente. Raul, infatti, avrebbe iniziato a frequentare un’altra ragazza, clamorosamente. Probabilmente si tratta di una delle tentatrici del programma, Nicole. Anche Martina, però, stando ai rumor, avrebbe trovato un nuovo interesse sentimentale nel tentatore Carlo. Insomma, tutto da vedere per la coppia di Temptation Island.

Tuttavia, per avere conferme ufficiali, i telespettatori aspetteranno la puntata di stasera. Tutti dovranno attendere col fiato sospeso la messa in onda dell’ultima puntata, quella che uscirà giovedì sera, 25 luglio. La penultima puntata, però, non è stata avara di spunti interessanti, alcuni anche davvero choc. La scorsa serata di Temptation Island ha già offerto numerose sorprese e colpi di scena.

Raul, in particolare, ha reagito in maniera molto accesa agli ultimi video di Martina, lanciando oggetti per la rabbia che gli ha provocato. Raul ha attirato l’attenzione non solo per il suo comportamento in quest’occasione, ma anche per una dichiarazione sui suoi incredibili guadagni. Durante uno sfogo, ha affermato di guadagnare “sei stipendi al mese”, suscitando la curiosità del pubblico. Subito dopo, tutti si sono chiesti quale lavoro gli permetta di avere un reddito così elevato.

Secondo il sito ‘Contra Ataque’, Raul Dumitras è un imprenditore: “Il ragazzo di Temptation Island 2024 lavora come imprenditore e guadagna bene, come ha accennato anche la sua fidanzata Martina”. Non si sanno molte altre informazioni dettagliate, purtroppo. Martina, invece, lavora nel ristorante di famiglia, ‘Da Dante’, un locale famoso a Roma frequentato da personaggi noti come Francesco Totti, Mahmood, Checco Zalone, Mauro Icardi, Geolier e Belen Rodriguez.