ecco che cosa ha combinato

Il proprietario, sentendo troppo silenzio, ha controllato il suo cane e l’ha sorpreso mentre commetteva un bel guaio.

Convivere con un cane ha i suoi pro e i suoi contro. Pensiamoci bene: quante volte ci siamo detti molto fortunati e ci siamo commossi per la sua compagnia, mentre altre volte lo abbiamo sgridato per qualche guaio commesso in casa? Capita a tutti e in tutte le situazioni con tutti i cani. C’è un video che dimostra quanto un cane può essere dispettoso e quanto lo accumuna ai bambini. Si dice sempre che se si sente troppo silenzio in casa è perché il bambino sta combinando un guaio. A quanto pare si può dire la stessa cosa dei cani. Ecco che cosa è successo a questa persona.

Il cane è troppo in silenzio: ha combinato un grande guaio

Il video di cui abbiamo accennato all’inizio di questo articolo è stato pubblicato su TikTok da @pituquinho.and.br e mostra di che cosa può essere capace un cane messo in una casa senza qualcuno che lo guardi.

Il ragazzo che ha postato il video ha ripreso il suo cane in una situazione molto particolare. Lui si era preoccupato e si era chiesto che cosa stesse facendo dal momento che non era presente vicino a lui e c’era molto silenzio.

Il cane si chiama Pituco ed è molto vivace di solito. Ecco perché, quando c’è stato un periodo di silenzio in casa, il ragazzo si è insospettito. Allora, lo ha cercato in giro per la casa e l’ha trovato nella stanza da letto.

Così come i bambini piccoli stanno in silenzio quando sono concentrati a fare un malanno, anche i cani sono in grado di farlo. Infatti, sorpreso nella stanza da letto, Pituco era sul letto in cui aveva distrutto tutto.

Ha preso il materasso, dal momento che il lenzuolo non c’era, forse proprio approfittando di questo, ha preso il copri-materasso e l’ha mangiucchiato ai bordi. Poi, non contento ha anche fatto un bel buco al centro con cui si divertiva a passare attraverso.

Quando ha visto il suo pet mate entrare nella stanza e sorprenderlo, Pituco ha alzato lo sguardo e poi ha abbassato la testa con espressione dolce. Non era assolutamente pentito di quanto fatto, ma era quasi contento.

Infatti, poi è saltato fuori dal buco fatto e gli ha corso incontro. Insomma, non era successo niente di male, anzi, sembrava felice di aver messo a posto la stanza.

Il video ha raccolto moltissime reazioni e molte visualizzazioni. Gli utenti si sono divertiti a commentare come se fossero al posto del proprietario oppure al posto del cane stesso.

Molti hanno ammesso che Pituco se ne intende di arredamento ed ha fatto proprio un bel lavoro. Probabilmente il suo pet mate non la pensa così, voi che cosa ne pensate di questo simpatico pelosetto?