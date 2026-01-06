12.9 C
Ecco arriva la Befana a Recco con musica e dolcetti

Ecco arriva la Befana a Recco con musica e dolcetti

Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 14.30, presso il Belvedere Luigi Tenco, la Pro Loco di Recco, con il patrocinio del Comune di Recco e la collaborazione della Baracchetta di Biagio, organizza l’evento “Ecco arriva la Befana”.
L’iniziativa, quest’anno, si arricchisce della partecipazione della Croce Verde di Recco. La Befana arriva con la sua scopa, dopo una lunga nottata di volo. Ad accoglierla c’è anche la streghetta musicale Barbara, della Scuola Moderna di Musica e Canto di Recco, che coinvolge grandi e piccini.
Un pomeriggio di allegria, dolcetti e intrattenimento dedicato a tutti i bambini, per salutare la chiusura delle festività natalizie.

