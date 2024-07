ecco a chi andrà l’eredità dell’attrice

La grande attrice americana Shannen Doherty si è spenta il 13 Luglio a seguito di un brutto male contro il quale combatteva dal 2015. A quanto pare però, la sua situazione finanziaria non era delle migliori, motivo per cui la donna era piena di preoccupazioni.

Ecco qualche dettaglio sui suoi ultimi pensieri e su tutto ciò che ha a che fare con il suo patrimonio.

Le ultime preoccupazioni di Shannen Doherty

Shannen Doherty, l’amatissima Brenda di Beverly Hills 90.210 o la coraggiosissima Prue di Streghe è venuta a mancare il 13 Luglio, sconvolgendo l’America e tutto il mondo. Purtroppo la donna era affetta da una forma aggressiva di tumore che l’aveva colpita nel 2015 e che dal seno si era protratta fino al cervello.

Da quel momento non si fa altro che parlare di lei, anche se sono emersi dei dettagli che nessuno avrebbe mai immaginato. Uno di questi riguarda proprio il suo patrimonio. L’attrice era infatti in possesso di diversi milioni di di dollari e nel corso degli anni aveva acquistato diversi immobili. Con il tempo però gli ingaggi lavorativi sono diminuiti ed è per questo che l’attrice ha cominciato ad accusare il colpo.

La questione del divorzio e il patrimonio dell’attrice

Uno degli ultimi step dell’attrice è stato quello che l’ha vista come protagonista nel suo terzo processo di divorzio. Al momento della sua dipartita Shannen aveva in banca circa 250.000 $, a cui però bisogna aggiungere le azioni, le obbligazioni e gli immobili più tutte le proprietà a Malibù. Un patrimonio totale di diversi milioni di euro.

Su alcune di queste case l’attrice stava pagando il mutuo, motivo per cui il loro valore non può essere considerato pieno. Una parte della sua eredità andrà comunque all’ex marito Kurt Iswarienko, dal quale Shannen aveva divorziato a seguito di un presunto tradimento da parte dell’uomo.

La grande preoccupazione della donna, però, era quella di lasciare la madre piena di debiti e proprio per questa ragione una gran fetta della sua eredità verrà ripartita tra i suoi familiari. Ricordiamo che la Doherty si è spenta a Malibù in California. Per fortuna in quel momento non era più sola, in quanto circondata da persone che le volevano molto bene.

Shannen ha cercato di combattere fino all’ultimo, ma ultimamente la malattia era diventata più forte. L’attrice si è dovuta arrendere ad un mostro più grande di lei. Un momento sereno che le ha permesso di superare questa fase di transizione grazie alle persone che l’hanno affiancata con grande generosità.

