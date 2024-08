Ecco 5 smartphone Android a MENO DI 100€ ORA su Amazon!

In questo articolo abbiamo deciso di selezionare per te 5 smartphone con sistema operativo Android a meno di 100 euro. Ottimi dispositivi per espletare le tue attività quotidiane senza alcun problema.

CUBOT Note 50

Combo 16GB RAM + 256GB ROM/1TB, sistema operativo Android 13, display 6.56” HD, processore Octa Core, batteria 5200mAh, 50MP+8MP Fotocamere. E ancora, Face ID, Fingerprint, NFC e OTG. Colore Blu.

TCL 50SE

Connessione 4G, Display 6.78″ FHD+ 90 Hz, 128GB memoria, 8GB RAM (4GB+4GB RAM Expansion), fotocamera 50 Mpx Hybrid camera, sistema operativo Android 14, Batteria 5010 mAh fast charging. Con Dual Sim, colore Grigio.

OUKITEL C53

Display 6.6″ HD+, sistema operativo Android 14, combo ram+rom 8GB+64GB/1TB, batteria 4300mAh, fotocamera 13MP+5MP, connessione 4G. Monta la Dual SIM. Colore Blu.

Motorola G24

Display 6.56″ HD+ 90 Hz, fotocamera principale 50+2 MP, batteria 5000 mAh con ricarica 15W, combo ram+rom 4/128GB, Dual SIM, certificato IP52, NFC. Sistema operativo Android 14. Colore nero. In omaggio una cover.

Xiaomi Redmi A3

Vanta 128GB di memoria, 4GB di ram, connessione 4G. Bel colore Midnight Black.

