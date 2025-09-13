25.2 C
Eccessi digitali in Italia: segnali di allerta per salute e bellezza

L’uso eccessivo di dispositivi digitali, come smartphone e social media, sta già causando effetti negativi sul corpo e sulla mente. Tra i segnali più evidenti ci sono posture scorrette, disturbi del sonno e difficoltà di concentrazione. Queste problematiche, se non affrontate, possono portare a condizioni croniche come la miopia, il declino cognitivo e l’ansia cronica in un futuro prossimo.

Attualmente, molti sperimentano disturbi come il “tech-neck”, causato da posture sbagliate che incidono su muscoli e articolazioni. Inoltre, la luce blu degli schermi riduce la produzione di melatonina, compromettendo la qualità del sonno e portando a un costante stato di affaticamento. Anche la salute mentale ne risente: l’uso compulsivo di social media è associato a cali di attenzione, ansia e sintomi depressivi.

Se la situazione non cambia, nel futuro ci potrebbero essere malformazioni posturali permanenti e una diffusione della miopia tra la popolazione. I disturbi cognitivi potrebbero aumentare, con un possibile declino della memoria e della plasticità cerebrale, alimentando malattie come la demenza. La salute mentale sarà altrettanto a rischio, con un possibile aumento di ansia e depressione.

L’aspetto estetico è anch’esso sotto pressione; posture errate, mancanza di sonno e stress cronico portano a inestetismi come rughe e occhiaie. Per invertire questa tendenza, è cruciale adottare alcune strategie: mantenere una postura corretta, prendersi pause dai dispositivi, tutelare il sonno, praticare attività fisica e coltivare relazioni reali. Riconoscere questi segnali e agire ora è fondamentale per preservare il benessere fisico e mentale.

