Eccellenze sanitarie in Italia: il divario Nord-Sud 2023

L’analisi delle eccellenze sanitarie italiane mette in evidenza una netta disparità territoriale. I dati del 2023, elaborati da Il Sole 24 Ore, mostrano che le strutture ospedaliere di alta specializzazione sono principalmente situate nel Centro-Nord del paese.

Dei 21 ospedali definiti “super ospedali”, 12 si trovano al Nord, 7 al Centro e solo 2 al Sud. Le strutture di punta includono l’Irccs Galeazzi di Milano, l’Humanitas di Rozzano e il San Raffaele di Milano, che si distinguono per l’alta complessità dei casi trattati e la loro attrattività. Si segnalano in seguito il Sant’Orsola di Bologna, insieme a tre ospedali veneti (Verona, Don Calabria e Padova), tre toscani (Pisa, Siena, Firenze Careggi) e tre romani (Gemelli, Campus Biomedico e San Camillo). Completano la lista il Mauriziano di Torino, l’azienda ospedaliera universitaria di Alessandria, il San Martino di Genova e l’Aou delle Marche.

Al Sud, le uniche strutture di rilievo risultano essere l’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli e la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, in Puglia. Questa situazione porta molti pazienti del Sud a spostarsi verso il Nord in cerca di cure mediche specialistiche.

L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano continua a confermarsi come uno dei migliori ospedali in Italia. È stato riconosciuto insieme ad altri due ospedali pubblici, il Careggi di Firenze e l’ospedale di Ancona, per le elevate performance in base a vari indicatori sanitari, quali interventi chirurgici per femore, bypass coronarico e tumore alla mammella.