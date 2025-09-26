Eccellenze italiane al Global Summit di Roma 2025

Al WTTC Global Summit di Roma, diverse regioni italiane e Italcares presenteranno le loro eccellenze nel campo del turismo e del benessere. Questo evento si terrà il 29 e 30 settembre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”.

Le regioni partecipanti includono Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto. Ogni regione mostrerà le proprie offerte turistiche, evidenziando particolarità e specialità locali che contribuiscono a formare il ricco patrimonio culturale e naturale dell’Italia. Sarà un’opportunità per esperti e investitori internazionali di scoprire le potenzialità turistiche del Belpaese.

Italcares parteciperà per mettere in mostra il settore del turismo medicale e del benessere, portando l’attenzione su quanto l’Italia possa offrire in questo ambito. All’Auditorium, ENIT S.p.A. ha allestito il Villaggio Italia, uno spazio dedicato al networking tra le regioni, gli operatori dell’evento e Italcares.

La cerimonia di apertura avrà luogo il 29 settembre alle 9.15, con la partecipazione del Presidente del Consiglio e del Ministro del Turismo. Una conferenza stampa sul Villaggio Italia si svolgerà alle 12.00 nella Sala Petrassi, con interventi delle regioni, Italcares e rappresentanti governativi.

L’evento è organizzato dal WTTC in collaborazione con il Ministero del Turismo e altre istituzioni locali. Sarà ospitato in una delle location più rinomate della capitale, confermando l’importanza di Roma nel panorama turistico mondiale.

Diversi sponsor sosterranno l’iniziativa, tra cui Trenitalia, Enel, The Bicester Collection ed Eni SpA.