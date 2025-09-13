Eccellenze della sanità italiana: i migliori ospedali 2026

Il settore sanitario italiano si distingue a livello internazionale, con molte strutture riconosciute come eccellenze globali. Tra queste, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Policlinico Gemelli di Roma si posizionano ai vertici della classifica “World’s Best Specialized Hospitals 2026”, realizzata da Newsweek in collaborazione con Statista. In particolare, Bambino Gesù occupa il sesto posto nel mondo e il primo in Italia per la pediatria.

La Presidenza del Consiglio ha espresso soddisfazione per questi risultati, sottolineando che 41 strutture italiane figurano tra le migliori a livello internazionale, inclusi il Policlinico Gemelli, al terzo posto per ginecologia, e due importanti istituti di oncologia a Milano. Questo riconoscimento serve a contrastare le critiche nei confronti della sanità pubblica, spesso accusata di declino.

Anche i quattro ospedali pediatrici italiani presenti tra i 50 migliori al mondo, come l’Istituto Giannina Gaslini di Genova e l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, confermano l’alta qualità delle cure italiane. Secondo Palazzo Chigi, questo modello di assistenza unisce competenze professionali e un approccio empatico e umano.

Per garantire la tutela di questi standard, il governo ha già firmato una Dichiarazione di Intenti riconoscendo l’eccellenza del Bambino Gesù nella pediatria e nella ricerca biomedica. La classifica è stata basata su una valutazione di oltre 2.300 strutture in 28 Paesi, con l’ausilio di esperti del settore sanitario e analisi della percezione dei pazienti tramite i Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Questo metodo rende la classifica una delle più affidabili a livello mondiale.