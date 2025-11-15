20.6 C
Eccellenze culinarie del Lazio: talenti in finale a Perugia

Le cuoche del Lazio si fanno valere nel panorama culinario italiano. Quattro professioniste della regione sono arrivate in finale della quinta edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, un concorso nazionale dedicato alle chef, promosso da diverse associazioni tra cui il Premio Ercole Olivario.

Martedì 2 dicembre 2025, a Perugia, due cuoche di Latina e provincia parteciperanno alla competizione, presentando in diretta le loro ricette di fronte a una giuria che ne assaggerà le creazioni, per scegliere le otto vincitrici.

Tra queste, Maria Nasso di Latina sfiderà con l’antipasto “Fagottino di sole e Giardino”, preparato con l’olio dell’Azienda Agricola Diamante Verde di Antonio Tombolillo, noto come olio Donna Lelia. Rosa Nutolo, originaria di Itri, tenterà di ottenere il riconoscimento con il suo secondo piatto “Dalla campagna al mare”, utilizzando l’olio dell’Azienda agricola Cosmo di Russo e.v.o. Verdemare.

