Eccellenza sanitaria: gli Spedali Civili al nono posto in Italia

L’ospedale Civile si è posizionato al nono posto nella classifica «Best Italian Hospitals», elaborata da Class Editori per evidenziare le eccellenze nel settore sanitario italiano. Questo risultato rappresenta un’importante soddisfazione per il direttore generale Luigi Cajazzo, che sottolinea come il riconoscimento sia frutto del lavoro eccezionale del personale. L’ospedale vanta 600 anni di storia ed è costantemente impegnato nell’innovazione, nella ricerca e nell’offerta delle migliori cure possibili.

La struttura ha in programma un piano di ristrutturazione e riorganizzazione del valore di oltre 500 milioni di euro, attualmente in fase di gara su scala europea. Cajazzo afferma che nei prossimi anni l’ospedale intraprenderà la più grande opera di rinnovamento della sua storia, mirata a creare un ambiente moderno, flessibile ed efficiente, per diventare un punto di riferimento sempre più forte per il territorio.

Nella classifica, cinque degli ospedali nella top ten sono lombardi. In testa si trova il Policlinico Gemelli di Roma, seguito dall’azienda Ospedale-Università di Padova e dal San Raffaele di Milano. Il Policlinico Ca’ Granda di Milano occupa il sesto posto, mentre il Niguarda si colloca all’ottavo e gli Spedali Civili al nono. L’Humanitas di Rozzano chiude la lista al decimo posto.

Durante i premi Best Italian Hospitals, la Regione Lombardia è stata insignita del titolo di «Regione di Eccellenza» per la qualità delle sue strutture, premio ritirato dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso.