Da StraNotizie
Eccellenza e Sostenibilità nel Turismo Siciliano: Scopri di più

Il CSTM Academy, attivo in Sicilia, ha presentato nuove strategie per promuovere uno sviluppo sostenibile e di qualità nel settore turistico-alberghiero. A Palermo, durante la seconda edizione dell’“Excellence Award to Hospitality and Hotel Professionals 2025”, sono stati premiati dodici professionisti come “Ambasciatori del Turismo” e quattro come “Capitani dell’Hôtellerie italiana d’Eccellenza”.

L’evento, organizzato dall’Accademia degli Studi Turistici Manageriali con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e del Comune di Palermo, ha messo in evidenza l’importanza della formazione professionalizzante. Il presidente Giuseppe Riticella ha sottolineato che un turismo sostenibile deve migliorare le condizioni lavorative, promuovendo contratti più stabili e investimenti nella formazione.

Durante la cerimonia tenutasi all’Astoria Palace Hotel, è emerso che la mancanza di personale qualificato è una delle sfide principali per il settore. Tommaso Cerciello, presidente nazionale della Confederazione PMI Italia, ha ribadito la necessità di rispondere a questa criticità attraverso la formazione, inclusa quella di personale straniero.

Il presidente Riticella ha inoltre enfatizzato come il futuro del turismo richieda esperienze autentiche e servizi che rispondano alle esigenze dei viaggiatori attenti alla sostenibilità.

Tra gli “Ambasciatori del Turismo 2025” figurano nomi di spicco come Rita Cedrini e Rosa Di Stefano, tra gli altri. Per la prima volta sono stati premiati i “Capitani dell’Hôtellerie italiana d’Eccellenza”, riconoscendo l’innovazione e la visione di quattro esperti del settore. Il premio rappresenta un’opportunità di valorizzazione per coloro che si distinguono nella promozione dell’ospitalità italiana.

