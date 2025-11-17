Eccellenza del ciclismo italiano: Sarto e Campagnolo a Padova

Eroica Caffè Padova ospita il ciclo di incontri “Dietro le quinte – Storie e persone che rendono grande il ciclismo italiano”. Quest’evento sarà dedicato a due marchi rappresentativi del Made in Italy nel settore delle biciclette: Sarto e Campagnolo.

Enrico Sarto, alla guida di una delle poche sartorie che produce biciclette in carbonio su misura, spiegherà il processo di creazione di una bicicletta, dalla progettazione alla verniciatura. Questo lavoro combina arte e ingegneria, mantenendo viva la tradizione artigianale.

Dal canto suo, il team di Campagnolo fornirà uno sguardo privilegiato su un marchio leader nell’innovazione meccanica da oltre novant’anni. Tutto ebbe inizio quando Tullio Campagnolo, bloccato dal freddo su un passo montano, pronunciò la storica frase: «Bisogna cambiar qualcossa de drio». Da quel momento, Campagnolo ha rivoluzionato il ciclismo.

Entrambi i marchi si distinguono per la loro attenzione ai dettagli, l’impegno per l’artigianato e la continua ricerca delle massime prestazioni. Hanno generato storie e innovazioni che hanno segnato la vita di numerosi ciclisti nel corso degli anni.

Queste due eccellenze, nate in Veneto e cresciute sulla stessa terra, continuano a ispirare ciclisti e appassionati di tutto il mondo.

L’incontro, realizzato con il supporto di Campagnolo, non è una rassegna tecnica, ma un’occasione per conoscere l’anima di chi costruisce il ciclismo quotidianamente, condividendo aneddoti e visioni.

L’evento si svolgerà mercoledì di novembre alle 20.45 con ingresso libero. Maggiori informazioni sono disponibili su www.eroicacaffe.cc e sul sito eroica.cc/it/padova.