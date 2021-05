Gravissimo episodio di omofobia in una scuola di Eboli. Il quotidiano La Città di Salerno ha fatto sapere che un professore avrebbe offeso le persone LGBT davanti ai suoi alunni. Sembra che qualche giorno fa in una classe della scuola media ‘Matteo Ripa’ i ragazzi stessero parlando del DDL Zan, quando il professore avrebbe definito i gay come ‘malati, scarti della natura che vanno curati’ aggiungendo anche che molti si definiscono omosessuali ‘per darsi un contegno diverso’.

Per fortuna gli alunni si sono indignati e alcuni di loro hanno riportato le frasi ai loro genitori, che hanno prontamente avvisato la dirigenza.

La dirigente scolastica ha già riferito ai genitori che è stata avviata un’indagine interna. Una delle madri che ha puntato il dito contro il prof, Fatiha Chakir, ha dichiarato: “Questo non è il primo episodio, è ora di far sentire la nostra voce come genitori. Gli insegnanti che non rispettano la Costituzione devono essere sospesi. Questo episodio non può e non deve passare inosservato“.

E speriamo che la dirigenza faccia davvero qualcosa. In ogni caso mi fa piacere vedere che dei ragazzini di 12/13 anni non siano rimasti impassibili davanti a queste schifezze.

Una collaboratrice della dirigente della scuola di Eboli ha confermato che saranno presi provvedimenti.

“Appena i genitori ci hanno messo al corrente della situazione, abbiamo attivato tutto l’iter del caso, parlando con i genitori, con gli studenti e soprattutto con il docente in questione. Sono stati presi tutti i provvedimenti necessari nell’ambito dello spazio d’azione a noi consentito”.