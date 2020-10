Il sindaco di Eboli (Salerno), Massimo Cariello, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Salerno, su richiesta della Procura salernitana. Nei confronti di Cariello, appena rieletto sindaco con l’80,81% dei voti, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre agli altri 4 destinatari dell’ordinanza l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per un anno. I reati ipotizzati sono a vario titolo corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, abuso d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

