EBL 1100mAh AAA Ni-MH 1.2V Batterie ricaricabili per apparecchiature domestiche con custodia (8 pezzi)

Descrizione prodotto

1200 Tech

L’EBL aggiunge un additivo protettivo che viene miscelato nell’elettrodo negativo della batteria.Il materiale protettivo non viene degradato durante la carica e la scarica e la durata è estesa a 1200 Tech, ProCyco (riciclo professionale) aiuta a massimizzare le prestazioni energetiche durante la ricarica.

BASSO AUTO-SCARICO

BATTERIE EBL : Spazio stabile del reticolo cristallino per ridurre l’autoscarica delle batterie stesse.

BATTERIE GENERALI : Lo spazio limitato del reticolo cristallino che si autoalimenta e non va bene per l’immagazzinamento e l’uso.

Sicurezza

Le batterie EBL non contengono Hg / Cd / Pb in modo da non inquinare l’ambiente. E il rivestimento bianco non attira l’attenzione di bambini e animali domestici.

Nota

Per motivi di sicurezza le batterie non sono cariche completamente all’arrivo, vi prego di caricarle al 100% la prima volta che le utilizzate. Dopo 3-5 volte di ricarica completa le batterie raggiungeranno le prestazioni migliori.

Ampiamente Usato

Le EBL AAA Ni-MH batterie ricaricabili sono perfeto per l’attrezzature per la casa,per esempio : Fotocamere Digitali, Giocattoli, Telecomandi, Giochi Portatili, Radio , PDA, Torce, Sveglie, TV LCD, Spazzolini, Rasoi, Lettori Audio Portatili, ecc.Sono ampiamente utilizzati nei dispositivi elettronici che sono spesso visti.

ACCIAIO DBCK

Strutturazione del sigillo incorporato, spazio ultra sottile e più interno, super capacità. Il guscio in acciaio DBCK può proteggere la batteria dall’esplosione dovuta alla sovrapressione.

Tipo

AA AAA AA&AAA AAA AAA

Capacità

2800mAH 1100mAh AA 2800mAh & AAA 1100mAh 2800mAh 1100mAh

Voltaggio & Tipo celle batteria

1.2V NiMH 1.2V NiMH 1.2V NiMH 1.2V NiMH 1.2V NiMH

Ricaricabili

✓

✓

✓

✓

✓

【8PCS AAA Alta Capacità】EBL 8PCS AAA batterie ricaricabili 1100mAh, le batterie ricaricabili AAA possono raggiungere 1100mAh.

【Riciclabile】Con EBL 1200 Tech, fino a 500 cicli di carica e scarica profonda (gli altri sono normali 400 cicli), alta qualità assicurata. EBL aggiunge l’additivo di protezione mescolato al polo negativo della batteria, proteggendo il materiale contro la degradazione nel processo di carica e scarica.

【Grande compatibilità】Queste batterie EBL AAA sono compatibili con i dispositivi domestici, come la fotocamera digitale, il giocattolo, il telecomando, il gioco tascabile, il PDA, la torcia, la sveglia, la TV LCD, lo spazzolino da denti, il rasoio e il lettore audio portatile.

【Tecnologia di autoscarica Le batterie Low】EBL sono sempre pronte a funzionare, anche se non utilizzate per diversi mesi o anni.

【Avviso】 Si prega di caricare completamente le batterie prima dell’uso, carichiamo solo il 20% della capacità per la sicurezza della consegna. Le batterie raggiungono le migliori prestazioni dopo 3-5 cicli di carica completa.

12,99 €