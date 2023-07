EBL 1.2V AA Batterie Ricaricabili con 1200 Tech, Pile Ricaricabili da 2800mAh Ni-MH con Comodo Astuccio, Confezione da 8 pezzi

Descrizione prodotto

♻️【Durata Lunga 】- Possono essere caricate fino a 1200 Tech, ProCyco (riciclo professionale) aiuta a massimizzare le prestazioni energetiche durante la ricarica, risparmiare i soldi da comprare un gran numero di batteria usa e getta, una perfetta scelta per risparimio economico ed ecologico.

♻️【Basso Auto-Scarico 】- Le EBL AA pile ricaricabili riescono a mantenere 80% di capacità anche 3 anni di inutilizzo,è altamente raccomandato di ricaricare completamente la batteria ogni 3 mesi.

♻️【Sicurezza 】- Per motivi di sicurezza le Mignon batterie non sono cariche completamente all’arrivo, vi prego di caricarle al 100% la prima volta che le utilizzate. Dopo 3-5 volte di ricarica completa le batterie raggiungeranno le prestazioni migliori.

♻️【Ecologia 】- Fatto con materiali ecologici Ni-MH riduce l’inquinamento dei metalli pesanti per proteggere l’ambiente.