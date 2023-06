EBL 1.2V AA Batterie Ricaricabili Ad Alta Capacità,Pile Ricaricabili da 2800mAh Ni-MH con 1200 Tech,Confezione da 8 pezzi

Descrizione prodotto

Tutte le batterie devono essere usate a coppia; utilizzare separamente o mischiando batterieVi suggeriamo di caricarle una volta ogni 2-3 mesi in caso di inutilizzo. 8 x Batterie EBL 2800mAh 1.2v AA

Composizione: Ni-MH Tipo: AA Voltaggio: 1.2V Capacità: 2800mAh Riciclaggio: 1200 Tech

Possono essere caricate 1200 Tech, ProCyco (riciclo professionale) aiuta a massimizzare le prestazioni energetiche durante la ricarica, vita più lunga rispetto alle batterie tradizionali,più economico.

Le EBL AA pile ricaricabili riescono a mantenere 80% di capacità anche 3 anni di inutilizzo.

BATTERIE EBL : Spazio stabile del reticolo cristallino per ridurre l’autoscarica delle batterie stesse.

BATTERIE GENERALI : Lo spazio limitato del reticolo cristallino che si autoalimenta e non va bene per l’immagazzinamento e l’uso.

Le batterie EBL non contengono Hg / Cd / Pb in modo da non inquinare l’ambiente. E il rivestimento bianco non attira l’attenzione di bambini e animali domestici.

♻️【Durata Lunga】- Possono essere caricate fino a 1200 Tech, ProCyco (riciclo professionale) aiuta a massimizzare le prestazioni energetiche durante la ricarica, risparmiare i soldi da comprare un gran numero di batteria usa e getta, una perfetta scelta per risparimio economico ed ecologico.

♻️【Basso Auto-Scarico】- Le EBL AA pile ricaricabili riescono a mantenere 80% di capacità anche 3 anni di inutilizzo.

♻️【Sicurezza】- Per motivi di sicurezza le batterie non sono cariche completamente all’arrivo, vi prego di caricarle al 100% la prima volta che le utilizzate. Dopo 3-5 volte di ricarica completa le batterie raggiungeranno le prestazioni migliori.

♻️【Ecologia】- Fatto con materiali ecologici Ni-MH riduce l’inquinamento dei metalli pesanti per proteggere l’ambiente.

