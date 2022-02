La storia della gattina Ebi è diventata presto virarle sul web, poiché è davvero incredibile. Tutti credevano che fosse una randagia, ma in poco tempo i ragazzi hanno scoperto che aveva una famiglia e dopo 7 lunghi anni, queste persone hanno avuto la possibilità di riabbracciarla.

CREDIT: YOUTUBE

Una storia davvero bellissima che ha stupito tantissime persone. Tutti sono felici per come si è conclusa la vicenda e soprattutto per il suo lieto fine.

Joe Drnec ha raccontato di aver adottato la gatta da un rifugio della sua città, quando aveva solamente 3 mesi di vita. Loro l’hanno considerata come un membro vero e proprio della famiglia.

Ebi però ha sempre avuto una personalità molto libera. Infatti amava fare sempre il giro del quartiere ed era diventata la mascotte della zona. La conoscevano tutti e nel vederla erano davvero felici.

CREDIT: YOUTUBE

Un giorno nel 2015 però, è avvenuto l’impensabile. La piccola a quattro zampe ha iniziato a lamentarsi davanti la porta. Per questo la sua amica umana aveva capito che voleva uscire. Di conseguenza le ha aperto e le ha permesso di fare la sua passeggiata di routine.

La donna un’ora dopo però, non vedendola tornare a casa, si è presto allarmata. Ha deciso di fare il giro della zona per provare a cercarla, ma della piccola Ebi nessuno aveva informazioni.

La riunione tra la gattina Ebi e la sua famiglia

CREDIT: YOUTUBE

Joe e sua moglie l’hanno cercata per più di un mese, ma della loro amata gattina non c’erano tracce. Infatti erano convinti che fosse morta.

Esattamente 7 anni dopo, i ragazzi di Riverside County Animal Services hanno trovato la piccola che vagava nel loro quartiere. Sono riusciti a catturarla, ma dopo averla portata nel rifugio hanno scoperto che aveva un microchip. Ecco il video della storia di seguito:

I volontari si sono presto messi in contatto con la sua famiglia umana e queste persone sono rimaste a bocca aperta. Non credevano che fosse ancora viva. Ora grazie all’aiuto di un ragazzo dal cuore enorme, Ebi ha viaggiato per 2000 miglia per poter riabbracciare i suoi amici umani.