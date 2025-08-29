25.3 C
Da StraNotizie
Ebba Andersson punta alla rivincita olimpica in Italia

Dopo un eccezionale Mondiale in Norvegia, il prossimo obiettivo per Ebba Andersson è conquistare la medaglia olimpica a Milano Cortina, dopo la delusione di Pechino, dove è tornata a casa senza medaglie. Nella 50 km dei Mondiali, una caduta le ha compromesso le possibilità di salire sul podio. Per prepararsi al meglio, la sciatrice svedese ha deciso di non partecipare agli allenamenti in alta quota con la nazionale in Italia, scegliendo invece di allenarsi con il team privato Engcon.

Inoltre, Andersson ha annunciato che, durante il periodo di avvicinamento alle Olimpiadi, si trasferirà dai suoi genitori a Sollefteå per allenarsi. Questa scelta, inaspettata, è stata rivelata nel reportage di SVT Sports “The Journey to the Olympics”. La 28enne ha spiegato che, allenandosi a casa, riesce a creare un ambiente meno impegnativo e più positivo. Sottolinea l’importanza di questo approccio, soprattutto nella fase finale di preparazione.

La decisione di dedicarsi alla preparazione personale invece di unirsi alla nazionale non era scontata, e Andersson ha raccontato di un inizio incerto. Tuttavia, dopo un dialogo costruttivo e il successo ottenuto in Norvegia, l’idea è stata accettata con entusiasmo. Ora, questo approccio è considerato normativo e ci si aspetta che sia parte della sua preparazione verso le Olimpiadi.

