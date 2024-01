eBay taglia 1000 posti di lavoro e riduce i contratti

– eBay, sito statunitense che collega milioni di acquirenti e venditori in tutto il mondo, ha deciso di ridurre l’attuale forza lavoro di circa 1.000 ruoli, ovvero di circa il 9% dei dipendenti a tempo pieno. Inoltre, prevede di ridurre il numero di contratti che ha all’interno della forza lavoro alternativa nei prossimi mesi.

“Dobbiamo organizzare meglio i nostri team in termini di velocità, permettendoci di essere più agili, riunire persone simili e aiutarci a prendere decisioni più rapidamente”, ha scritto Jamie Iannone, presidente e CEO, in una lettera ai dipendenti.

“Nonostante le pressioni esterne, come il difficile contesto macroeconomico, sappiamo che possiamo fare meglio con i fattori che controlliamo – ha spiegato – Anche se stiamo facendo progressi rispetto alla nostra strategia, il nostro organico complessivo e le nostre spese hanno superato la crescita della nostra attività. Per risolvere questo problema, stiamo implementando cambiamenti organizzativi che allineano e consolidano determinati team per migliorare l’esperienza end-to-end e soddisfare meglio le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo”.