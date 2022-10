Eataly, Tamburi: probabile percorso di Borsa a New York in 3-5 anni

– Per Eataly “faremo probabilmente un percorso di Borsa, probabilmente di Borsa a New York, nel giro di circa 3-5 anni“. Lo ha affermato Giovanni Tamburi, presidente di Tamburi Investment Partners, durante il Family Business Forum 2022. L’investment-merchant bank indipendente, quotata su Euronext STAR Milan, è un partner storico dell’insegna fondata da Oscar Farinetti, che il mese scorso ha stretto un accordo per il passaggio della maggioranza all’Investindustrial di Andrea Bonomi.

Nonostante fossero in corso interlocuzioni con altri investitori internazionali per il rilancio di Eataly, quando si è “materializzato Investindustrial ci è piaciuto perché abbastanza italiano – i Bonomi sono italianissimi e il fondo è tra Lussemburgo e Londra – e comunque molto vicino all’Italia e ha avuto una serie di successi anche del mondo consumer“.

“Quando ci hanno detto che forse sarebbe stato meglio che l’azienda cambiasse la maggioranza, dalla famiglia Farinetti a loro, – ha aggiunto – abbiamo detto che non c’erano problemi. Noi abbiamo reinvestito altri soldi perché non ci interessava vendere“.