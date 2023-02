EasyULT Adattatore USB C Femmina a USB Maschio, Connettore Cavo Caricatore Tipo C, Adattatore USB Tipo C per Phone 11 12 13 14 Pro Max,SE, Samsung Galaxy S20, Xiaomi y Otro Dispositivo USB C-Nero

Descrizione prodotto

EasyULT Adattatore USB C Femmina a USB Maschio

Questo piccolo prodotto offre un modo semplice per collegare le periferiche USB-C a dispositivi dotati di porte USB standard e trasferire dati. che rendono la tua vita più comoda e comoda.

can non uscita video (HDMI, VGA, DP o altri tipi di segnale video)

Parametri

Porta: USB C Femmina a USB A 2.0 Maschio Materiale: high quality aluminum alloy

Pacchetto

1X Adattatore USB C Femmina a USB Maschio

Velocità di trasferimento 480Mbps

I connettori forniscono una connessione forte e una trasmissione stabile. L’adattatore offre velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps tra i dispositivi collegati. che equivale a 40-60 MB / S. La velocità di trasferimento effettiva dipende anche dal tuo dispositivo.

Materiali di alta qualità

Scocca in alluminio di alta qualità con finitura lucida. supporta anche fino a 3 A di potenza in uscita. dispone di un resistore integrato da 56KΩ per garantire una un trasferimento dati sicuri e di lunga durata.

Dimensioni portatili e design leggero

Dimensions: 23.2 x 14.5 x 6.8 mm

senza necessità di installazione, semplicemente plug and play. Piccolo volume, peso leggero e trasporto conveniente.

Universalmente compatibile

Compatibile con tutti gli smartphone con porta di tipo c.

per Phone 11 12 13 Mini Pro Max SE

per Samsung: GALAXY S6-S20, A5-A90, Note5-Note20

per Huawei: Mate10-Mate40, P20-P40, nova2s-nova8

per Xiao mi: Xiao mi 5-Xiao mi 10, MIX-MIX3, Note2-Note10

Collegare le periferiche USB C

Collegare dispositivi USB A standard a dispositivi compatibili Tipo C con l’adattatore USB C a spina USB, USB c a usb.

Colore

Nero Nero Nero+Bianco Grigio Nero Grigio

Quantità nella Confezione

1 1 2 2 4 4

Connettore 1

USB C (Maschio) DP (Maschio) USB C (Maschio) USB C (Maschio) USB (Maschio) Micro USB (Maschio)

Connettore 2

USB A (Femmina) HDMI (Femmina) Micro USB (Femmina) USB A (Femmina) USB C (Femmina) USB C (Femmina)

Adattatore da USB-C femmina a USB maschio, utilizzato per la ricarica o la trasmissione dei dati. NON supporterà la trasmissione del segnale video. ​più piccolo, più intelligente e più conveniente.

questo adattatore può fornire una velocità di trasmissione dati USB 2.0 fino a 480 Mbps tra i dispositivi collegati e godere di una ricarica rapida e sicura. Ti consente di connettere telefoni, tablet, unità flash, mouse, hub e altri dispositivi usb c ai tuoi laptop con la normale USB.

è realizzato in lega di alluminio di alta qualità, che è più sicuro di altri adattatori in plastica, Il design sottile ed elegante è stato progettato per spiccare su i dispositivi più piccoli.

Ampiamente compatibile, applications for all Type-C devices’. Per esempio airpods, Samsung GALAXY S6,Huawei Mate40, mi 10/Note10

Confezione: 1 x Adattatore USBA 2.0 maschio a USB C femmina. Il nostro dongle con corpo in lega di alluminio occupa pochissimo spazio e può essere collegato direttamente all’estremità dell’hardware USB-A, quindi non dovrai preoccuparti di portarlo in giro.

3,99 €