Early Booking in Italia: Scopri le Tendenze del Turismo

Il turismo italiano si sta evolvendo, con un crescente favore per l’Early Booking, ovvero la prenotazione anticipata delle vacanze, che ora supera il tradizionale “last minute”. Questa tendenza è confermata dall’analisi di Titanka!, effettuata attraverso il CRM Mr PRENO e i dati provenienti da oltre 1.200 strutture ricettive.

L’estate ha visto un aumento delle richieste turistiche nelle località balneari, +7,34% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, la durata dei soggiorni si è accorciata, con una distribuzione delle vacanze diversa, che ha portato a un minor numero di notti complessive. Il 42% delle prenotazioni per il mare è stato effettuato con oltre tre mesi di anticipo, favorendo anche i mesi di giugno e settembre.

Sebbene il mare rimanga la meta principale, la montagna sta acquisendo sempre più popolarità, con un incremento del 18% nelle richieste. Fattori come la ricerca di esperienze autentiche, l’apprezzamento di ambienti meno affollati e condizioni climatiche più fresche stanno spingendo questa crescita.

Le analisi mostrano una chiara tendenza all’Early Booking, con un aumento del 55,7% delle richieste per l’anno successivo nei mesi autunnali. Le strutture ricettive devono quindi adattare le loro strategie, mantenendo attiva la comunicazione durante tutto l’anno e investendo in marketing per intercettare la domanda.

È essenziale diversificare l’offerta e puntare su periodi di bassa stagione per ottimizzare i flussi turistici. Titanka! ha ben compreso questo bisogno, lanciando i Titanka! Days, un’iniziativa di settembre per supportare gli albergatori attraverso strumenti digitali e di marketing, preparandoli per la prossima stagione.