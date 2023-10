EA Sports UFC 5, un nuovo video svela le modalità di gioco

EA Sports ha pubblicato un nuovo video di approfondimento sulle modalità di gioco di UFC 5, che evidenzia la maggiore connessione del titolo agli eventi più significativi e agli intrecci in continua evoluzione di questo sport. Il video di approfondimento sulle modalità di gioco, condotto dal creator Bayliun e pubblicato sul canale Youtube di EA Sports UFC, ha evidenziato innanzi tutto UFC Fight Week, modalità migliorata con un aggiornamento event-driven live di livello superiore: i giocatori possono partecipare a una serie di sfide e caratteristiche direttamente collegate alle carte PPV bestseller di UFC. Ogni settimana, ai giocatori vengono presentati obiettivi legati al PPV che, una volta completati, possono sbloccare ricompense correlate, tra cui oggetti cosmetici creati per i combattenti, risorse per la personalizzazione del profilo del giocatore, emotes e UFC Athlete Alter Ego. Inoltre, ora i giocatori possono fare pronostici per la card principale di ogni PPV, scalare la classifica della comunità con pronostici accurati e guadagnare l’opportunità di ottenere ulteriori risorse personalizzabili. I giocatori riceveranno un’offerta di combattimenti giornalieri in cui gareggeranno contro avversari IA ispirati all’attuale calendario UFC. Per quanto riguarda la Modalità Carriera Online, si tratta di un’opzione che include un matchmaking basato sulle abilità, la progressione delle divisioni e la caccia al titolo attraverso quattro leghe. UFC 5 sarà disponibile a livello mondiale il 27 ottobre 2023 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La Deluxe Edition sarà disponibile a partire dal 24 ottobre su entrambe le piattaforme per i giocatori che effettueranno il pre-ordine e conterrà contenuti extra, tra cui i lottatori giocabili Mike Tyson, Muhammad Ali e Fedor Emelianenko, e tre alter ego di Bruce Lee. I membri di EA Play riceveranno un accesso anticipato al gioco con una prova di 10 ore a partire dal 24 ottobre.