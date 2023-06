EA Sports FC, accordo per il calcio sudamericano nell'evoluzione di FIFA

Electronics Arts Inc. e CONMEBOL, la più antica confederazione continentale del mondo e l’organo di governo del calcio in Sud America, hanno annunciato un rinnovo pluriennale della loro partnership con EA sports. L’accordo vedrà EA diventare Sports Video Gaming Partner esclusivo di CONMEBOL, garantendo la presenza delle competizioni calcistiche più prestigiose del Sud America nel nuovo ecosistema del marchio EA Sports FC. L’accordo consentirà inoltre a entrambe le organizzazioni di offrire un’esperienza calcistica completa ai tifosi sudamericani, grazie all’integrazione delle licenze delle competizioni CONMEBOL di fama mondiale, come CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Recopa e CONMEBOL eLibertadores.

“L’autenticità è al centro dell’esperienza EA Sports FC e la nostra rinnovata partnership con CONMEBOL celebra ed eleva il calcio sudamericano a livello globale”, ha dichiarato David Jackson, VP Brand, EA Sports FC. “Le partnership con le federazioni sono fondamentali per costruire una piattaforma calcistica innovativa e in continua evoluzione per i fan di tutto il mondo, e siamo entusiasti che la CONMEBOL condivida la nostra visione del futuro del calcio con EA Sports FC”. EA Sports sosterrà inoltre il calcio di base in tutta la regione con la sua piattaforma EA Sports FC Futures unendo le forze con il programma CONMEBOL Evolución. Sostenendo CONMEBOL Evolución, EA Sports si allinea al suo obiettivo globale di promuovere la crescita e lo sviluppo del calcio in tutto il mondo. Inoltre, EA Sports continuerà a contribuire a elevare e promuovere il calcio femminile diventando sponsor ufficiale del torneo reale della CONMEBOL Libertadores Femenina.